Акылбек Жапаров, депутат ЖК от фракции «Бир Бол»: «Могут пытаться поднять цены путем спекуляций»

Нет причин для паники. Запасы Национального банка составляют около 2 млрд 400 млн.

— Господин Акылбек, вслед за падением курса рубля обесценился и сом. Как это обстоятельство может повлиять на нашу экономику?

— Нет причин для паники. Запасы Национального банка составляют около 2 млрд 400 млн. Есть золотовалютный запасы. Я думаю, что Национальный банк уже давно этому научился, оплачивать кредиты в долларах только когда это необходимо и подождать.

— Вы считаете, что нам не нужно совершать интервенцию?

— Не нужно совершать интервенцию в больших объемах. Нужно понемногу и при необходимости. По моим наблюдениям, сейчас Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан начали вести свою политику в зависимости от состояния валюты России. Нам нужно быть осмотрительными, не пытаться удержаться на плаву до тех пор, как «выздоровеет» Россия. Здесь есть один риск. Бизнесмены взяли кредиты в долларах. Им будет тяжело. По моим прогнозам, русские заложили в бюджет нефть по 42 доллара. Если за 2-3 недели им удастся найти общий язык с крупнейшим экспортером – Саудовской Аравией, то доллар будет стоить в районе 72-75 долларов. А если курс доллара будет выше, то нужно будет помочь людям, которые взяли кредиты в долларах.

— Такие кризисы плохи тем, что вслед за этим растут цены на продукты питания и потребительские товары…

— У нас импортирующая страна. А все импортное поставляется за доллары. Если мы не будем паниковать, то повсеместно есть месячный запас продуктов питания. Кыргызстан давно перешел на рыночный механизм. У каждой семьи есть свои запасы. Поэтому это не окажет серьезного воздействия на цены на продукты питания. Все товары до этого поставлялись по старому контракту. Конечно, путем спекуляций могут попытаться поднять цены. Министерство экономики и антимонопольный комитет должны постараться этого не допустить. Есть механизмы, позволяющие принять меры в тех случаях, когда добавляют 10-20 сомов к цене за товары, прибывшие по старым ценам. А новые контракты никто подписывать не будет, если цены резко подскочат. Через 1-2 неделю мы привыкнем к новым ценам.

Источник: газета «Азия news» №10 от 12.03.2020 / стр. 2