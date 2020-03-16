Объединимся в такой день...

Кагылайын кыргыз элим, оглядись разок на историю.

Чего только не переживал наш народ. Много раз истреблялся, ссылался. Много раз подвергался мору, голоду. Не будем ходить далеко, вспомним бедствие 2016 года. Какие тогда тяжёлые времена выпали на долю нашего народа! Всё это победили терпением, народ сохранился как нация.

Но сейчас разве есть повод для паники, как будто надвигается голод? Разве такое время сейчас, что надо бежать и драться за муку? Разве такое время, чтобы воспользоваться паникой в обществе и заняться спекуляцией, распространять всевозможные домыслы, чтобы обогатиться за счет народа, создавать панику в обществе, чтобы успеть заработать прибыль повышением цен на продовольственные товары? Есть сакральное выражение «Эл менен көргөн улуу той» [Все пережитое с народом — великий той]. Куда делась эта установка? Коммерсанты-спекулянты! Будет вам в благо заработанное путем обмана за счет народа? Неужели из общества ушла нравственность? Неужели мы начали поддаваться алчности? Неужели мы лишаемся такого своего качества как утоленность, сохранившее кыргызов кыргызами. Разве не кыргызы объединялись в единый кулак, когда подступали трудные времена? Разве не было недопустимо наживаться за счет народа в трудной ситуации? Наоборот, обеспеченные делились с людьми. Неужели мы действительно ступили на путь исчезновение нации? Что за безобразие, когда ничего ещё не случилось, бежать и толкаться в очереди за муку? Никогда не было принято для обгоащения повышать цены на продовольственные товары, воспользовавшись ситуацией. Достойный народ объединяется в трудной ситуации. Спрашивает, кому нужна помощь, чтобы помочь. Не грабит друг друга. В 2016 году баи раздали свой скот народу. Безлошадным дали коня. Говорили, что надо быть в единстве. А ведь богачи могли сбежать со своим скотом, оставив в беде бедняков.

Не начинайте то, чего у нас не принято. Появилась плохая привычка занимать стороннюю позицию и искать виноватых на стороне. Действительно, власть мучается, не будучи способна работать на том уровне, как желает народ. Однако представители власти не говорили, чтобы повысили цены на муку. Не говорили, что надвигается голод и деритесь за продовольствие. Вина на нас самих, на каждом из нас. Будем нравственны! Вернемся к своему достоинству. Пусть оградит нас Создатель от такой участи лишиться ценного, что есть в нас. Если ненароком случится беда, то неужели мы отвернемся друг от друга и более сильный будет грабить бессильного? Когда кыргыз так поступал?

Мы мастаки кричать: «Моя нация — кыргыз. Мой ураан — Манас!» Давайте демонстрировать это на деле. Давайте прекращать недостойное поведение, не позорясь перед миром! Давайте друг друга призывать не делать такого! Всё, что переживаешь с народом, великий той!

Чолпонбек Абыкеев, писатель

Источник: media-center.kg