В некоторых районах Бишкека 17 марта временно не будет воды, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
По ее данным, в связи подготовкой к весенне-летнему сезону и заменой задвижек на водоводах, завтра, 17 марта, с 9 часов утра до 18 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами: ул. Абая, р.Ала Арча, ул.Каракульская, ул. М.Горького, ул.Панфилова, ул.Кулатова, ул. Байтик Баатыра и ул. Скрябина, в том числе:
- Дом-интернат для престарелых на ул.Абая 93;
- Школы №29,№69;
- Котельная на ул.Панфилова 12/2;
- Воинская часть на ул.Медерова 94;
- КНАУ им. К.И.Скрябина на ул. Медерова 68;
- Госпограничная служба КР на ул.Медерова 163;
- Торговый центр VEFA;
- Управление МЧС КР на ул. М.Горького 142;
- Детский садик сад «Наристе» на ул. Тыныстанова 107;
- Республиканский карантинный центр на ул.Скрябина 92;
- Институт Геомеханики на ул.Медерова 98;
- Геоприбор на ул.Медерова 48;
- Автотранспортное предприятие на ул.Медерова 100.
В этот же день, 17 марта, будут проходить ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Ала-Тоо» и на городских водопроводных сетях. В связи с этим завтра с 9 утра до 16 часов дня будет временно прекращена подача питьевой воды в жилые массивы «Ала-Тоо», «Ала-Тоо-2» ограниченный улицами Ара-Кол, Западной, Улук-Тоо, Дмитрова и Кызыл Тоо, в том числе:
- Школа № 82;
- Детский сад №43;
- Участковый пункт милиции № 14.
«Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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