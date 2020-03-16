В некоторых районах Бишкека 17 марта временно не будет воды

В некоторых районах Бишкека 17 марта временно не будет воды, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в связи подготовкой к весенне-летнему сезону и заменой задвижек на водоводах, завтра, 17 марта, с 9 часов утра до 18 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами: ул. Абая, р.Ала Арча, ул.Каракульская, ул. М.Горького, ул.Панфилова, ул.Кулатова, ул. Байтик Баатыра и ул. Скрябина, в том числе:

- Дом-интернат для престарелых на ул.Абая 93;

- Школы №29,№69;

- Котельная на ул.Панфилова 12/2;

- Воинская часть на ул.Медерова 94;

- КНАУ им. К.И.Скрябина на ул. Медерова 68;

- Госпограничная служба КР на ул.Медерова 163;

- Торговый центр VEFA;

- Управление МЧС КР на ул. М.Горького 142;

- Детский садик сад «Наристе» на ул. Тыныстанова 107;

- Республиканский карантинный центр на ул.Скрябина 92;

- Институт Геомеханики на ул.Медерова 98;

- Геоприбор на ул.Медерова 48;

- Автотранспортное предприятие на ул.Медерова 100.

В этот же день, 17 марта, будут проходить ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Ала-Тоо» и на городских водопроводных сетях. В связи с этим завтра с 9 утра до 16 часов дня будет временно прекращена подача питьевой воды в жилые массивы «Ала-Тоо», «Ала-Тоо-2» ограниченный улицами Ара-Кол, Западной, Улук-Тоо, Дмитрова и Кызыл Тоо, в том числе:

- Школа № 82;

- Детский сад №43;

- Участковый пункт милиции № 14.

«Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар