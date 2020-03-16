Тепло не убьет коронавирус – ученый

Российский доктор медицинских наук Борис Ревич назвал фантазией предположения, что теплая погода убьет коронавирус, передает РИА Новости.
Российский доктор медицинских наук Борис Ревич назвал фантазией предположения, что теплая погода убьет коронавирус, передает РИА Новости. “Есть какие-то предположения, что при более высокой температуре коронавирус будет уходить, но, по-моему, это полная фантазия. Вирус пришел из Уханя, где довольно комфортная погода (средние дневные температуры декабря-января – плюс 10 градусов – прим. редакции) была в то время, поэтому вряд ли вирус может напугать повышение температуры окружающей среды”, – сказал Ревич.
Эксперт подчеркнул, что не стоит уповать на потепление как на способ спасения от инфекции.
Напомним, ВОЗ объявила коронавирус пандемией.
Источник: reporter.kg
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