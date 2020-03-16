Урмат Барыктабасов: Готов бесплатно предоставить заболевшим людям свою гостиницу в Балыкчи

Известный олигарх счел, что помещение с хорошими условиями улучшит настроение пациентов
Известный в прошлом олигарх, несостоявшийся «революционер» Урмат Барыктабасов заявил о готовности бесплатно предоставить для больных гостиницу «Алия», расположенную в Балыкчи. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Накануне Урмат Барыктабасов обратился к премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву с предложением предоставить помещение для заболевших людей «во имя Бога и народа».
«Уважаемый премьер-министр!
Сложилась сложная ситуация. Если тем, кто плохо себя чувствует, нужно место для ночевки, то готов предложить им гостиницу «Алия» в Балыкчи. Можно расположить 45 пациентов. Есть все необходимые условия: горячая и холодная вода, кухня. Когда государство пребывает в столь тяжелом состоянии, не буду жалеть свою помощь. Пользуйтесь бесплатно.
Коронавирус боится ветра. Балыкчинский воздух сухой, заболевшие люди быстро восстановятся.
P.S. Слышал о том, что заболевших помещают в места, где нет соответствующих условий.
Предлагаю место с хорошими условиями. Настроение заболевших поднимется, и они смогут быстро выздороветь.
Во имя Бога и безопасности моего народа», - написал Барыктабасов.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!