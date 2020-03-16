Урмат Барыктабасов: Готов бесплатно предоставить заболевшим людям свою гостиницу в Балыкчи

Известный олигарх счел, что помещение с хорошими условиями улучшит настроение пациентов

Известный в прошлом олигарх, несостоявшийся «революционер» Урмат Барыктабасов заявил о готовности бесплатно предоставить для больных гостиницу «Алия», расположенную в Балыкчи. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Накануне Урмат Барыктабасов обратился к премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву с предложением предоставить помещение для заболевших людей «во имя Бога и народа».

«Уважаемый премьер-министр!

Сложилась сложная ситуация. Если тем, кто плохо себя чувствует, нужно место для ночевки, то готов предложить им гостиницу «Алия» в Балыкчи. Можно расположить 45 пациентов. Есть все необходимые условия: горячая и холодная вода, кухня. Когда государство пребывает в столь тяжелом состоянии, не буду жалеть свою помощь. Пользуйтесь бесплатно.

Коронавирус боится ветра. Балыкчинский воздух сухой, заболевшие люди быстро восстановятся.

P.S. Слышал о том, что заболевших помещают в места, где нет соответствующих условий.

Предлагаю место с хорошими условиями. Настроение заболевших поднимется, и они смогут быстро выздороветь.

Во имя Бога и безопасности моего народа», - написал Барыктабасов.

Источник: vesti.kg