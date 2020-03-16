В жилмассиве «Красный Строитель» 5 дней не будет газа

В Бишкеке в жилом массиве «Красный Строитель» 5 дней не будет газа, сообщает пресс-служба ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, в связи с продлением аварийно-восстановительных работ с 16 по 20 марта будет прекращена подача природного газа в жилом массиве Красный Строитель г.Бишкек.
Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.
Источник: Кабар
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