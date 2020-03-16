На Иссык-Куле утром произошло землетрясение силой 4 балла

В Кыргызстане 16 марта в 05:54 произошло землетрясение силой в эпицентре 4 баллов.

Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Отмечается, что очаг землетрясения располагается в горах Энильчек-Тоо, в 9 км к юго-востоку от города Каракол.

В населенных пунктах интенсивность землетрясения не ощущалась.

Источник: reporter.kg