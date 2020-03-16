Уж не мошенник ли Темирбек Асанбеков?

Есть некий Темирбек Асанбеков, во время прошлогодних парламентских выборов прикрывшийся чапаном свежеиспеченной партии «Мекен Ынтымагы».

Есть некий Темирбек Асанбеков, во время прошлогодних парламентских выборов прикрывшийся чапаном свежеиспеченной партии «Мекен Ынтымагы». В последнее время появляется много скандальных слухов об истинном облике этого молодца, который казался очень болеющим за свое Отечество и народ.

Недавно один из основателей партии «Мекен Ынтымагы» Жамалбек Ырсалиев раскрыл таланты афериста, сорвал маску с Темирбека, который обещал привести кыргызский народ к счастливой жизни, если станет руководителем государства. И в газете «Асман пресс» Жамалбек рассказал о сквернословии Темирбека, назвавшего Алмазбека Атамбаева и руководителей нынешнего Правительства «дерьмом».

Обещавший на выборы потратить 4 млн.долларов, Асанбеков взял у Бермет Акаевой 2 млн.долларов якобы на выборы, но по факту израсходовал менее 200 тысяч долларов, а остальное распихал себе по карманам.

Оказывается, Темирбек мырза, хорошо развивший способы зарабатывания денег, воспользовался моментом, он и деньги сделал и себя прославил.

Источник: газета «Фабула» № 13 от 15.03.2011/ стр. 5