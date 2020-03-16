В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 17 пожаров

В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 17 пожаров, - сообщает МЧС.

По их данным, в Ошской области в селе Араван по ул. Сыдыкова, сгорела шиферная кровля по деревянной обрешётке двухэтажного сарая площадью 78 кв метров, 7 тонн соломы, 200 связок кукурузной стебли, 30 стропил. Причина пожара: неосторожное обращение с огнем.

В Чуйской области рядом с КПП «Ак-Тилек», на открытой площади сгорело сухотравья площадью 10 га. Причина пожара уточняется.

В городе Балыкчы на ул. Аманбаева в бане сгорел потолок из пластика площадью 50 кв. метров и внутренняя обшивки площадью 39 кв. метров. Причина пожара уточняется.

Источник: Кабар