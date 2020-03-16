От коронавируса в мире умерли 5,7 тыс. человек - ВОЗ

Число умерших от коронавируса в мире достигло 5 746.

Число умерших от коронавируса в мире достигло 5 746. Об этом сообщается на интерактивной карте, разработанной Всемирной организацией здравоохранения.

Отмечается, что коронавирус выявлен в 146 странах мира, в том числе, в Казахстане и Узбекистане.

Всего COVID-19 разразились 153 648.

Между тем, в онлайн-карте, разработанной ученым центром Джона Хопкинса говорится, что число заразившихся в мире людей достигло 6 513.

Отметим, что по официальной информации, в Кыргызстане не выявлен ни один случай заражения коронавирусом.

Источник: Кабар