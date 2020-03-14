В Беловодске столкнулись поезд и микроавтобус, погибла женщина, пострадали 12 человек

В селе Беловодском Чуйской области 13 марта в 19:00 произошло столкновение пассажирского поезда и микроавтобуса, сообщает МЧС.
В селе Беловодском Чуйской области 13 марта в 19:00 произошло столкновение пассажирского поезда и микроавтобуса, сообщает МЧС.
В результате на месте происшествия погибла женщина, 12 человек - 5 мужчин, 3 женщины и 4 ребенка пострадали, они все доставлены в больницу с различными травмами. Личности пострадавших уточняется.
Прибывшие на место ЧП спасатели помогли выбраться пострадавшим из искорёженного микроавтобуса и передали их врачам скорой помощи.
Источник: Кабар
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