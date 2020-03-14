Beeline тужится. Когда же родит?

Я раньше никогда не обращал особого внимания на рекламу Beeline.

Но, переехав жить в новостройку Каражыгач, мы обнаружили, что кроме Сапаткома, другого интернет-провайдера там просто нет. Вот нам и пришлось обратиться в Beeline за их 3G-модемом.

Я пришел в ЦУМ. Смотрю – на первом этаже западного крыла в ряд сидят девушки-консультанты, одной из которых я задал вопрос: «за какое время этот модем загрузит фотографию в 50 Мб»?

Она ответила, но несколько неуверенно: «Где-то, около часа».

Я попросил уточнить, на что она пожала плечами и переспросила у своей коллеги, которая тоже не внесла ясности.

Через некоторое время девушка спросила меня: «А где вы живете?». Я ответил: «в Каражыгаче». После чего она посмотрела на карту местности… Господи, какая же эта была старая карта! Они тут кричат во все горло, что проводят всем интернет, а картой пользуются пяти или даже шестилетней давности. Нашего Каражыгача на их карте не оказалось. Ну, не указана эта новостройка, и все тут!

Просмотр карты девушка резюмировала так: «На карте нет». Конечно,нет! И как там ему оказаться, если вы пользуетесь такой древней картой?! Да ведь есть же Google Earth. Вот и показали бы оттуда.

Потом я спросил: «А русские тут есть?». Мне показали девушку, сидевшую недалеко от меня. Смотрю – вроде бы, похожа на русскую. К ней я и обратился. Вроде бы она ответила как могла, но чтобы мне было яснее привела какого-то парня, который мне все объяснил (вот наши девушки были бы такими услужливыми…)

Тут я хотел бы отметить: почему же русские и кыргызские девушки, несмотря на то, что работают в одном коллективе, так сильно отличаются?.. Почему наши девушки такие ленивые, и так пренебрежительно относятся к своей работе? Им лишь бы продать свой модем. Но то, как он работает и где и как он ловит сеть – им это нужно как пятое колесо у телеги.



Следующим пришел их начальник. Он оказался весьма молодым парнем. По-русски говорит отлично. Кажется он узбек или уйгур. Он рассказал мне о всех качествах и достоинствах модема. Еще и подшутил: «Байке, скоро специально для вас на эти модемы сделаем безлимитный мобильный интернет».

Я предложил ему: «Может вам стоит провести семинар или же дополнительные занятия с этими девушками? Если и дальше они будут так сидеть, то они вам всех клиентов распугают». Прощаясь, он уверил меня, что решит этот вопрос.

В тот день модем я все же не купил. Дома был телефон от Сапатком, и я решил посмотреть, как он работает. Пришел домой, подключился к интернету через Сапатком, но он меня не удовлетворил – просмотреть фотографии и статьи с «Азаттыка» (официальный сайт популярного информационного кыргызскоязычного радио «Голос свободы» - прим. gezitter.org) просто невозможно.

«Нет, так не пойдет. Пойду, поищу. Как это может быть, что по всему Бишкеку не нашлось хорошего интернет-провайдера?!» подумал я, и пошел в ближайшую фирму, расположенную в моей новостройке. Там мне дали адрес фирмы «Тотел». Обратившись туда, я переговорил с менеджером этой фирмы, русским парнем, который мне сообщил, что, к сожалению, государство не выделяет этой компании частоту, иначе они смогли бы обеспечить мой район интернетом и радиосвязью по вполне умеренным ценам.

Вот тебе – на!

А не специально ли наше правительство ограничивает новостройки, в которых проживают одни кыргызы, от внешнего мира?! Может они специально помогают Beeline разбогатеть, позволяя им продавать такие дорогие модемы?!

Да. Эти модемы годятся для того чтобы переписываться и читать статьи, но без фотографий. Скорость у них хорошая, но для того, чтобы посмотреть большие файлы придется хорошенько раскошелиться. Иначе – никак.

Да они же, оказывается, таким образом обкрадывают простой народ?! Ведь они не дают таким простым компаниям как «Тотел» работать и поддерживают свой Beeline!

Эй, журналисты, почему вы не пишите об этом?!

Или же вы все живете в центре Бишкека, и вам и дела нет до тех, кто живет в новостройках?!

Где те, кто только и делает, что мямлит про «кыргызский народ»?!

Где она, наша современная госпожа президент?!

Или же сегодняшняя Сайкал [иносказательный намек на Розу Отунбаеву] пользуется интернетом только для определенных людей?!

И так, с обидой в сердце, и от безысходности, я снова пришел в компанию Beeline. Пришел и купил у одного джигита тот самый модем. Ведь мои читатели меня уж заждались, да и сын может остаться без работы.

Джигит, продавший мне флешку, оказался очень приятным и компетентным. Я подумал, что и среди кыргызов есть хорошие работники. Так как он мне все досконально и хорошо объяснил.

Купив модем за 2400 сом я пошел домой. Дома мы с сыном подключились у интернету, как показал мне тот джигит, и начали работать… Но спустя некоторое время сын приходит ко мне с вопросом: «Папа, а у вас есть единицы?». Я спрашиваю: «Ты уже израсходовал те 200 единиц?», а он – голову опускает. Оказывается, он по старой привычке пользовался интернетом, не думая о единицах.

Единицы я ему купил. Он попросил и на следующий день, я снова купил. Он и у мамы, оказывается, выпросил 300 единиц…

Скорость-то хорошая, но деньги высасывает тоже быстро.

Кажется, мы так и не дождемся того самого безлимитного интернета от Beeline о котором шутил джигит из ЦУМа. Кто же остановит их и даст им по рукам?! Или может быть они «отмечаются» перед кем-то…

Если наше бессовестное правительство не поддержит такие простые компании, как «Тотел» и не обеспечит все компании равными возможностями, то такие компании как Beeline так и буду богатеть и выкачивать деньги у населения.

А нам что – тоже пасти скот и собирать кязяк? А, госпожа президент?!

Источник: Janyzak.kg