ГСБЭП через Генпрокуратуру намерена лишить задержанную судью неприкосновенности

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями в деле о задержании судьи Первомайского районного суда Бишкека направит материалы дела в Генеральную прокуратуру для лишения ее неприкосновенности.
Как сообщили в ГМБЭП, 12 марта текущего года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в кабинете судьи “О.М.” были обнаружены и изъяты вымогаемые денежные средства в сумме 2000 долларов США.
В настоящее время по делу назначены необходимые экспертизы и проводятся иные проверочные мероприятия, по итогам которых соответствующие материалы будут направлены в органы прокуратуры для рассмотрения вопроса лишения неприкосновенности и вручения уведомления о подозрении совершения преступления.
Источник: Кабар
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