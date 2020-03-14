ГСБЭП через Генпрокуратуру намерена лишить задержанную судью неприкосновенности

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями в деле о задержании судьи Первомайского районного суда Бишкека направит материалы дела в Генеральную прокуратуру для лишения ее неприкосновенности.

Как сообщили в ГМБЭП, 12 марта текущего года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в кабинете судьи “О.М.” были обнаружены и изъяты вымогаемые денежные средства в сумме 2000 долларов США.

В настоящее время по делу назначены необходимые экспертизы и проводятся иные проверочные мероприятия, по итогам которых соответствующие материалы будут направлены в органы прокуратуры для рассмотрения вопроса лишения неприкосновенности и вручения уведомления о подозрении совершения преступления.

Источник: Кабар