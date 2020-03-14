Идеальную погоду для распространения коронавируса определили ученые

Проанализировав пики инфекции в разных странах, китайские ученые определили идеальную погоду для распространения коронавируса.
Согласно исследованию, оптимальными для передачи коронавируса являются температура от 5 до 8,72 градуса и влажность воздуха от 35 до 50 процентов.
Такой вывод ученые сделали, изучив пики заболеваемости в период с 20 января по 4 февраля 2020 года. Во время анализа исследователи учли и инкубационный период вируса, и карантинные меры.
Эксперты считают, что при потеплении можно надеяться на снижение активности коронавируса COVID-19. Правда, на значительные изменения стоит рассчитывать при температуре выше 20 градусов по Цельсию.
Источник: Элгезит
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