Идеальную погоду для распространения коронавируса определили ученые

Проанализировав пики инфекции в разных странах, китайские ученые определили идеальную погоду для распространения коронавируса.

Согласно исследованию, оптимальными для передачи коронавируса являются температура от 5 до 8,72 градуса и влажность воздуха от 35 до 50 процентов.

Такой вывод ученые сделали, изучив пики заболеваемости в период с 20 января по 4 февраля 2020 года. Во время анализа исследователи учли и инкубационный период вируса, и карантинные меры.

Эксперты считают, что при потеплении можно надеяться на снижение активности коронавируса COVID-19. Правда, на значительные изменения стоит рассчитывать при температуре выше 20 градусов по Цельсию.

Источник: Элгезит