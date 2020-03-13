В Кыргызстане есть около 10 тысяч тест-систем для выявления коронавируса

В Кыргызстане в настоящее время есть около 10 тысяч тест-систем для выявления вируса.

В Кыргызстане в настоящее время есть около 10 тысяч тест-систем для выявления вируса. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Что на сегодня сделано в республике и какие меры еще принимает правительство:

– На 13 марта лабораторно на коронавирус обследованы 1545 человек, результаты всех исследований отрицательные. Еще у 310 граждан взяли повторный анализ, результаты отрицательные.

– Специфичность тест-систем, согласно инструкций производителя, составляет 95-99 процентов. Благодаря такой специфичности и высокой чувствительности, вирус выявляется в инкубационный период методом ПЦР анализа в режиме реального времени. Продолжительность теста в среднем составляет 5 часов.

– Для выявления коронавируса специалисты проводят ПЦР-тестирование. Тест-системы валидированы и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Тесты являются окончательным скринингом.

– Анализы на коронавирус проводят в двух лабораториях Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Все специалисты лабораторий обучены методам ПЦР анализа и интерпретации, а также обеспечены высокоточным современным оборудованием.





По республике 6 лабораторий ЦПЗиГСЭН оснащены ПЦР оборудованием и могут проводить исследования на новый коронавирус. Одна лаборатория в среднем может проводить 150 исследований в день.

На случай массового поступления дополнительно подготовлены 4 лаборатории (Ысык-Атинский, Иссык-Кульский ЦПЗиГСЭН, ЦГСЭН г. Бишкек и РЦКиООИ).

– В республике имеются реагенты для выявления коронавируса российского, турецкого и немецкого производства. На днях российская сторона передала очередную партию реагентов.

– Для проверки готовности лабораторий к проведению лабораторных исследований по диагностике коронавируса COVID-2019, компетентности лабораторных специалистов с 24 февраля по 1 марта 2020 года на базе двух лабораторий работала эксперт ВОЗ Мая Станович.

– Приезжающих в Кыргызстан из стран с коронавирусом разделили на три категории. В первую категорию включены Китай, Италия, Иран, Республика Корея, Франция, Германия и Испания. Вводится запрет на въезд в Кыргызстан всем иностранным гражданам, пребывавшим, включая транзит, на территории указанных стран последние 30 дней.

Граждане Кыргызстана, прибывшие из стран первой категории, включая транзит, подлежат обсервации 14 дней в специально отведенных местах. В данную категорию входят все граждане Кыргызстана, владельцы ID-карт, общегражданского, служебного и дипломатических паспортов.

– Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют, что коронавирус не передается через посылки и предметы.

«Получая посылки, вы не рискуете заразиться новым коронавирусом. Опыт изучения других коронавирусов говорит нам о том, что вирусы этого типа недолго сохраняют жизнеспособность на таких предметах, как письма или почтовые посылки и пакеты», — сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

– Ситуация с кыргызстанскими грузоперевозчиками, находящимися на территории Ирана, разрешается. Часть кыргызстанских грузоперевозчиков следуют на родину транзитным коридором через Азербайджан, Россию и Казахстан.

– Кыргызстанец, пребывавший на круизном лайнере Diamond Princess, приехал в Бишкек. У него взяли анализ на коронавирус, результат отрицательный. Повторный анализ возьмут на 13-й день карантина. У него во время пребывания на лайнере взяли несколько анализов на коронавирус. Первый результат был отрицательным, второй положительным, третий и четвертый – отрицательными.

– Кыргызстанцам, которые не были в эпидемиологически неблагополучных странах или не контактировавших с лицами, прибывшими из таких стран, нет необходимости сдавать анализы на коронавирус.

Источник: Элгезит