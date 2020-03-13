Президент С.Жээнбеков посетил Верховный суд и ознакомился с ходом процесса цифровизации судебной системы

Президент Сооронбай Жээнбеков 13 марта посетил Верховный суд страны.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата президента.

Глава государства ознакомился с ходом процесса цифровизации судебной системы и деятельностью Центра обработки данных (ЦОД) и провел встречу с судьями Верховного суда.

Во встрече приняли участие судьи местных судов посредством онлайн видеоконференц-связи.

Президент отметил, что особое внимание уделяется цифровизации судебной системы, так как это является основным оружием в снижении человеческого фактора и в борьбе с коррупцией.

«Мы продолжим оказывать материальную и моральную поддержку судебной системе, одной из ветвей власти, которая напрямую влияет на судьбы граждан, государства. Требования к судебной системе будут высокими. Вы должны быть в авангарде цифровой трансформации и быть примером для других органов государственной власти», — подчеркнул он.

Сооронбай Жээнбеков акцентировал внимание на этическое поведение и добросовестность судей.

«Суды являются последней инстанцией где граждане ищут справедливость. У вас особая миссия — создание условий для проживания в справедливом обществе. Без установления справедливости в судах невозможно реализовать реформы в экономической, социальной сфере, в системе государственного управления. Поэтому ваша деятельность напрямую влияет на развитие страны», — отметил президент Сооронбай Жээнбеков.

Председатель Верховного суда Гульбара Калиева проинформировала о процессе цифровизации судебной системы. В местных судах страны установлена и функционирует Автоматизированная информационная система (АИС) суда, предназначенная для автоматизации рабочих процессов в работе судов всех инстанций.

На сегодняшний день подключено 64 суда первой инстанции и 2 пилотных суда второй инстанции. На 2020 год запланировано внедрение АИС суда в судах второй и третьей инстанции.

В Верховном суде функционирует модуль автоматического распределения дел, предназначенного для автоматизации процесса распределения дел между судьями. Данная система позволяет равномерно распределять нагрузку на судей, учитывая множество факторов: коэффициент сложности дела, плановая нагрузка судьи и др.

Кроме того, Гульбара Калиева рассказала о функционировании систем аудио-видеофиксации в залах судебных заседаний, установленных для обеспечения прозрачности и искоренения коррупционных рисков при вынесении судебных решений.

На сегодня актуальны такие вопросы, как интеграция АИС суда с ЕРПП, полный перевод в электронный формат взаимодействия с другими государственными органами, завершение оснащенности залов судебных заседаний системами аудио-видеофиксации, усиление анализа судебной практики.

Как было отмечено, основным предназначением ЦОД является организация безопасного соединения информационных систем судебной ветви с информационными системами других государственных органов, их интеграция через систему межведомственного взаимодействия «Түндүк» с Единым реестром преступлений и проступков (ЕРПП), Единым реестром нарушений (ЕРН), базами Государственной регистрационной службы, Государственной службы исполнения наказаний, Государственной налоговой службы и других государственных органов.

Кроме того, в ЦОД расположены центральные системы хранения автоматизированных информационных систем «АИС суда», «АИС-Реестр должников», системы сбора и обработки статистических данных судебной системы.

На данный момент в архиве Верховного суда, где хранятся судебные материалы, начиная с 1960-х годов, ведутся работы по оцифровке материалов.

Источник: Акипресс