Международные эксперты ВОЗ провели оценку готовности КР на случай появления COVID-19 - какие есть слабости?

Международные эксперты провели оценку готовности Кыргызстана на случай появления коронавирусной инфекции COVD-19.

Международные эксперты провели оценку готовности Кыргызстана на случай появления коронавирусной инфекции COVD-19. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в КР Назира Артыкова.

По ее словам, с января этого года ВОЗ начал активную подготовку к завозу коронавируса в Кыргызстан.

«30 января мы провели срочную оценку ситуации совместно с международными партнёрами, аккредитованных в Кыргызстане. Наша оценка показала, что аэропорты в Бишкеке и Оше, инфекционные больницы и лабораторные службы, которые отвечают за диагностику коронавирусной инфекции, находятся на должном уровне. Вместе с тем, были нужды, которые мы пытались осветить на должном уровне и поэтому пригласили несколько экспертов на международном уровне для проведения более детальной оценки. В частности, мы пригласили эксперта по оценки лабораторной службы, эксперта по госпитальной службе. И третьего эксперта пригласили для подготовки национального плана готовности и реагирования на случай завода коронавируса в Кыргызстан», - рассказала она.

Артыкова проинформировал, что оценка показала, что есть острая необходимость в закупке лабораторных реагентов и средств индивидуальной защиты.

«Это первая необходимость. А также нужно укрепление потенциала всех служб, в том числе в пунктах пересечения границ и в международном аэропорту «Манас». Большая потребность в подготовке и переподготовке кадров. Была необходимость проведения симуляционных занятий, чтобы определить, как разные службы взаимодействуют между собой, а также была проведена подготовка медработников - это инфекционисты и врачи анестезиологи, которые должны оказать первую лечебную помощь», - дополнила глава представительства.

Помимо этого, Артыкова рассказала о том, что уже было выполнено ВОЗ в КР.

«В течение 24 часов перевели на русский язык временное положение ВОЗ и напечатали 500 экземпляров. Начали проводить подготовку специалистов. В последующем мы провели симуляционные работы в аэропорту, чтобы другие службы работали с Министерством здравоохранения. В настоящее время проводим координацию всех партнёров и доноров», - отметила она.

Назира Артыкова добавила, что на сегодня есть несколько доноров, готовых оказать финансовую помощь Кыргызстану. В частности, предполагается отремонтировать учреждения, не только медицинские, но и тех, которые будут соприкасаться с выявленными.

«Будет проведена закупка оборудований, но и расходных материалов не только для лабораторий, но и для палаты интенсивной терапии, участковых врачей и т.д. В общем, это большой межсекторальный план», - заявила Артыкова.

В заключении, Артыкова сообщила, что Кыргызстан готов на первые случаи коронавируса в стране.

Источник: Кабар