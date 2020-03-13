Будет развиваться Кыргызстан с политикой перетягивания каната?

Не будет преувеличением сказать, что Кыргызстан в данное время напоминает корабль, не знающий каким курсом следовать.

На протяжении 10 лет мы заявляем, что взяли курс на парламентскую власть демократическим путем. За этот достаточно большой период должны были вроде появиться признаки прогресса. Но пока что их не заметно. Наоборот, каждый последующий парламент стыдливо «поглужбе натягивает шапку на голову», правительство не осмеливается на решительные действия, озираясь то на парламент, то на аппарат президента.

Хвастаемся, что достигли честных выборов, смогли устранить фальсификации. Но при этом не можем похвалиться хорошей работой парламентариев, которые пришли по итогам таких выборов.

Власть стала бессильной. Это касается не только сегодняшней власти. Никому не хочется повторить судьбу экс-президентов, сбежавших после двух революций. Поэтому власть колеблется, рассуждая, «что скажет народ?» Появился хороший проект по строительству торгового-логистического центра в Ат-Башы, но правительство отступило вследствие митингов протеста. Эти митинги умышленно усиливали разные политические силы. Эти политические силы не ожидали, что правительство отступит. Для них предпочтительнее было бы, что правительство не отступит. У них был план усилить митинги, найти предлог, что «власть не прислушивается к народу», и устроить государственный переворот. Но правительство отступило, нарушив этот план определенных политических сил. Между тем не реализовался хороший проект, который поработал бы на экономику Кыргызстана и улучшение жизни населения. Поневоле напрашивается вопрос: кто кем управляет? Кто управляет: верхушка власти или политические силы, рвущиеся к власти или же пострадавшие от власти? Могло правительство доступно объяснить, какие плюсы есть от строительства логистического центра, отсутствие вреда экологии, что земля никогда не перейдет Китаю? Этого не было сделано.

Уже давно мы говорим о проведении судебной реформы. Однако результаты реформы не чувствуются. Президент несколько раз говорил о необходимости честности, справедливости судебных решений, что законность зависит от совести каждого судьи, его нравственности. Действительно, это тоже правильно. Честный, справедливый, нравственно безупречный судья никогда не вынесет несправедливое решение. Но есть ли в данное время эти качества у действующих судей? Разве они откажется от взяток, стоит их призвать к нравственности и совестливости? Возможно, когда-нибудь наступит такое время, когда достаточно будет устного взывания к совести, но на сегодняшний день такие слова судьи пропускают мимо ушей, в этом вы можете быть уверены.

Уже дольше четверти века в нашем обществе сталкиваются различные мнения, позиции. Мы постоянно с гордостью говорим, что в споре рождается истина, что разнообразие мнений это хорошо. Однако от наших споров истина не рождается, как мы видим, они приводят к революции и государственным переворотам. Мы говорим о недопустимости ограничения свободы слова, прав человека, но на этом поднаторели зарабатывать деньги неправительственные организации. Под прикрытием таких понятий, как свобода слова и демократия, превратили искусство в оголение, начали поднимать вопрос, кто будет разливать чай, а кто рожать.

В общем очень много вызывающих сожаление моментов. Не будем все перечислять. Мы находимся в ситуации, как будто попали в водоворот и никак не выберемся.

Если бы развитие обеспечивали свобода слова без ответственности, анархическая свобода, то в данный момент Кыргызстан действительно превратился во вторую Швейцарию. Но мы видим, что чрезмерная свобода ведет к анархии. В этой связи есть одно предложение. Может, нам пока отставить в сторону демократию, чрезмерную свободу и попробовать взять опыт Сингапура по части развития страны и благоденствующей жизни? От того, что будем смотреть в рот кому попало, желудок не насытится, жизнь не исправится. Вместо этого, возможно, нам требуется такое управление, какое практиковал возглавлявший Сингапур с 1959 года по 1990 год Ли Куан Ю,которого упрекали в диктаторстве? Весь мир знает, что за 31-летний период своего правления он превратил Сингапур из нищей страны в цветущее государство. Или так и будем продолжать политику перетягивания каната?

Источник: media-center.kg