Трасса Исфана — КПП «Кайрагач» почти готова

Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом строительства автодороги Исфана — КПП «Кайрагач» в Баткенской области.

Общая протяженность дороги Исфана — КПП «Кайрагач» составляет 36,1 км.

Министр транспорта и дорог страны Жанат Бейшенов проинформировал, что основные строительные работы были завершены, на сегодняшний день ведутся работы по установке дорожных знаков, пешеходных переходов и остановочных пунктов.

В беседе с местными жителями глава государства отметил, что реконструкция транспортных коридоров страны будет продолжена во всех областях. Еще раз подчеркнул, что это является неотъемлемой частью государственной политики регионального развития.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №19 от 13.03.2020 / стр. 2