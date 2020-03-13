Трасса Исфана — КПП «Кайрагач» почти готова

Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом строительства автодороги Исфана — КПП «Кайрагач» в Баткенской области.
Общая протяженность дороги Исфана — КПП «Кайрагач» составляет 36,1 км.
Министр транспорта и дорог страны Жанат Бейшенов проинформировал, что основные строительные работы были завершены, на сегодняшний день ведутся работы по установке дорожных знаков, пешеходных переходов и остановочных пунктов.
В беседе с местными жителями глава государства отметил, что реконструкция транспортных коридоров страны будет продолжена во всех областях. Еще раз подчеркнул, что это является неотъемлемой частью государственной политики регионального развития.
Источник: газета «Кыргыз Туусу» №19 от 13.03.2020 / стр. 2
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