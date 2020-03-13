Экс-глава Минздрава КР: Без паники. Не покупайте без надобности лекарства

Талантбек Батыралиев переживает, что на эпидемии коронавируса могут нажиться бизнесмены
Экс-министр здравоохранения Талантбек Батыралиев призывает кыргызстанцев не паниковать и не скупать лекарства без необходимости. Об этом он написал в социальной сети.
(орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.)
«Всегда в трудные времена для граждан найдутся люди, которые наживаются. И сейчас есть. В лекарственном бизнесе. Не покупайте без надобности лекарства, особенно антибиотики. Без паники, проявите воспитанное, ответственное отношение к себе и другим», - отметил он.
Источник: vesti.kg
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