Жестокое избиение школьника в Аксы: Подростки угрожали изнасиловать мальчика

Мать избитого ученика рассказала подробности резонансного происшествия и объяснила, почему отказалась от претензий

После появления в Сети резонансного видео с жестоким избиением мальчика группой школьников в Аксыйском районе, с матерью пострадавшего связались журналисты кыргызской службы Би-Би-Си.

В интервью женщина рассказала, что есть второе видео избиения, где ее сыну угрожают изнасилованием. При этом мать отказалась называть свое имя.

- В тот день я уехала кое-куда, - пояснила женщина. - Когда вернулась, сын лежал дома. Я спросила, что случилось. Он ответил, что болит голова, и ничего мне не рассказал. На следующий день у него было такое же состояние. Попросила его помочь по хозяйству, но он не смог. Я подумала, что он простудился, и дала ему лекарства. В это время мой Whats-App был отключен. Когда я положила на баланс телефона деньги, пришло это видео. Открыла его и увидела, как мой сын плачет. Мне стало плохо. Я сразу позвонила в школу и рассказала. Там мне ответили, что я должна была позвонить им еще вчера. Я ответила, что узнала только сейчас. Мой сын ничего мне не рассказал. Ведь у них же есть такое понятие, как «мужское достоинство».

- А где отец ребенка?

- Он работает в России. Когда услышал об инциденте, ему стало очень плохо. Он сейчас не может получить свою зарплату. Говорит, что сделает все, чтобы наказать их.

- Вы, оказывается, сначала написали заявление на школьников, но потом отказались от претензий…

- Были те, которые уговаривали забрать заявление. Меня уговаривали даже братья. Все дети из одного села. Я не хотела, чтобы на них оставалось темное пятно. Мне кажется, это детская шалость.

- Расскажите подробнее об уговорах братьев?

- Они попросили моих родственников уговорить меня забрать заявление. Как я могу им не подчиниться?

- Как чувствует себя ваш сын сегодня?

- Я отвезла его в больницу Кербена. Врачи мне сообщили, что с ним ничего не произошло. В ответ я показала видео. Сейчас его состояние среднее. Он получил сотрясение мозга. В больнице пролежал около недели. За лечение платили родители тех ребят, которые избили его. Он круглые сутки мучился и ему снились кошмары. Он просил не пинать его.

- Местные органы нам сообщили, что школьники снова подружились

- Нет, это неправда. Мой сын не захочет дружить с этими мальчиками.

- Как проходят следственные мероприятия?

- Когда мой сын выписался из больницы, я сразу написала встречное заявление. С тех пор никаких шевелений не было. Вчера, когда появилось в интернете видео, снова возобновили дело. До этого некоторые матери ребят, которые избили моего сына, не ставили меня ни во что.

- Изменилось ли поведение вашего сына после случившегося?

- Сейчас у него хорошее настроение, начал общаться. А после инцидента он был угрюмый и не хотел ни с кем разговаривать. Есть второе видео, которое не распространилось в Сети. Оно очень страшное.

- Есть другое видео?

- Да, есть второе видео, от которого волосы дыбом встают. Там они говорят, что изнасилуют его.

Напомним, в Аксыйском районе группа школьников избила мальчика. Видео инцидента появилось в социальной сети Facebook накануне. На записи видно, как несколько ребят пинают мальчика по голове и бьют кулаками в лицо. Школьник тщетно просит их остановиться. Автор видео подначивает ребят и призывает «показать всю свою силу».

Источник: vesti.kg