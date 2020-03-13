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Дочь Омурбека Бабанова выходит замуж. Кто жених?

Политик Омурбек Бабанов готовится проводить свою старшую дочь Айпери замуж.

Политик Омурбек Бабанов готовится проводить свою старшую дочь Айпери замуж. Об этом Reporter.kg сообщили источники близкие к семье бизнесмена.

Известно, что избранником Айпери Бабановой стал сын бывшего полномочного представителя правительства в Чуйской области Азамата Кангельдиева. Свадьба молодых пройдет в Турции.

Дочь бывшего премьер-министра высшее образование получала в Англии. Она проживала в Лондоне с 2013 года.


Источник: ru.reporter.kg

           

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