В селе Орто-Сай неизвестные пытались похитить ребенка

В селе Орто-Сай неизвестные пытались похитить мальчика.
В селе Орто-Сай неизвестные пытались похитить мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.
По ее данным, днем 11 марта четверо мужчин на автомобиле «Хонда Аккорд» пытались похитить мальчика, 2009 года рождения, возле его дома. Но ему удалось сбежать.
Мать ребенка обратилась в милицию.
Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 170 («Похищение человека») УК КР.
Ведется следствие.
Источник: Элгезит
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