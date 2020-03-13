Каныбек Осмоналиев арестован до 3 мая

Председатель комитета защиты сидящего в тюрьме Садыра Жапарова, бывший депутат Жогорку Кенеша Каныбек Осмоналиев задержан как организатор митинга 2 марта, сопровождавшегося беспорядками, был водворен в СИЗО ГКНБ.

Судья Первомайского районного суда Чынгыз Бердимуратов рассмотрел меру пресечения, арестовал до 3 мая. Пришедший в суд Осмоналиев пытался оправдаться: «На митинге произошла провокация. Не было действий по захвату власти».

Но этот человек лукавит, допустил недостаток.

Первое — надо было остановить после обращения Садыра Жапарова «не выходите на митинг». Каныбек Осмоналиев распространил в Фейсбуке обращение, назавтра вышел на митинг.

Второе – после того как во время митинга 10 человек пошли и переговорили в «Белом доме», обратился старший брат Садыра Жапарова Сабыр Жапаров и сказал: «Попросили срок 3 дня, давайте разойдемся», и тогда Каныбеку Осмоналиеву было необходимо сразу завершить митинг. Напротив, вырвав из его рук микрофон, он сказал, что митинг продолжается, продолжил делать свое дело.

Третье – как модератор митинга не подытожив акцию, исчез. В принципе непрерывно крича, должен был делать призыв «расходитесь». Твердя «кто пойдет в «Белый дом», тот провокатор», ему было необходимо преграждать дорогу.

К сожалению, Каныбек Осмоналиев бросил собравшийся народ и ушел. В правовом поле это считается подковерным сговором. Никто не может гарантировать, что он договорился с мелкими лидерами среди толпы: «Мы специально затянем на целый день, а потом уйдем, а вы идите в «Белый дом».

Четвертое – во время выкриков таких слов как «пусть президент уйдет», «установим народную власть», «пойдем к «Белому дому», Каныбек Осмоналиев не останавливал их. Наоборот, одобрял, поддерживал. Вкратце, заявление на проведение митинга в мэрию вручил Каныбек Осмоналиев. Назавтра он стал модератором. Следовательно, должен отвечать он. За разбитые в беспорядках машины, окна должна платить организующая сторона.

Источник: газета «De факто» №10 от 13.03.2020/стр.3