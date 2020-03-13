Оставшиеся в Иране водители вернутся через Азербайджан

В начале марта в связи с коронавирусным заболеванием 76 водителей застряли в карантине на границе Иран — Туркменистан, обратились к президенту с просьбой вызволить их.
В начале марта в связи с коронавирусным заболеванием 76 водителей застряли в карантине на границе Иран — Туркменистан, обратились к президенту с просьбой вызволить их. Министерство иностранных дел сообщило об их возвращении через Азербайджан по запрошенному транзитному коридору. В итоге 9-11 марта через контрольно-пропускной пункт «Астара» на границе Ирана с Азербайджаном проехали 23 грузовые автомашины. Напомним, туркменские сородичи заупрямились, не удовлетворяли просьбу Кыргызстана о транзите.
Источник: газета «De факто» №10 от 13.03.2020/стр.10
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