Абылгазиев: Отечественная экономика несет потери из-за пандемии коронавируса

В связи с ограничениями, введенными в целях недопущения распространения коронавируса, отечественная экономика несет потери.

В связи с ограничениями, введенными в целях недопущения распространения коронавируса, отечественная экономика несет потери. Об этом сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании в правительстве.

Он отметил, что Китай является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана, его доля в общем товарообороте составляет 26,4%.

«За 2019 год его доля в общем объеме импорта составила 35,4%. В основном, это сырьевая база для производства. Сейчас запасы сырья есть, но не известно, как скоро и каким путем могут возобновиться поставки. Здесь появляется возможность не просто выявить наши минусы, но и попытаться наладить с нуля своё производство», - сказал Абылгазиев.

Коронавирус нового типа СOVID-19 начал распространяться из Китая в конце прошлого года. С начала эпидемии в мире заразились более 130 тысяч человек, умерли почти пять тысяч.

Булак: Азаттык