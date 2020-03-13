Судья Первомайского района, пойманная за взятку, отпущена – ГСБЭП

Судья Первомайского района, которая была задержана со взяткой в 2 тыс. долларов, была отпущена.

Судья Первомайского района, которая была задержана со взяткой в 2 тыс. долларов, была отпущена. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР.

Как отметили в ведомстве, это связано с ее статусом неприкосновенности. «В данное время решается вопрос о лишении данного статуса», - говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 12 марта, сотрудниками ГСБЭП в результате проведённого комплекса следственно-оперативных мероприятий по подозрению в получении взятки в размере 2 тыс. долларов была задержана судья Первомайского районного суда города Бишкек «О.М.». Финполицией продолжается досудебное производство.

Источник: Кабар