Судья Первомайского района, пойманная за взятку, отпущена – ГСБЭП

Судья Первомайского района, которая была задержана со взяткой в 2 тыс. долларов, была отпущена.
Судья Первомайского района, которая была задержана со взяткой в 2 тыс. долларов, была отпущена. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР.
Как отметили в ведомстве, это связано с ее статусом неприкосновенности. «В данное время решается вопрос о лишении данного статуса», - говорится в сообщении.
Напомним, накануне, 12 марта, сотрудниками ГСБЭП в результате проведённого комплекса следственно-оперативных мероприятий по подозрению в получении взятки в размере 2 тыс. долларов была задержана судья Первомайского районного суда города Бишкек «О.М.». Финполицией продолжается досудебное производство.
Источник: Кабар
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