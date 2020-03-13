Никитенко: «Человек с благими намерениями не стал бы скрывать лицо»

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко расценил как провокацию события на митинге 8 марта, посчитав, что нужно выяснить личности тех, кто применил силу в отношении женщин, будучи в масках.

12 марта она озвучила свое мнение на пленарном заседании Жогорку Кенеша и упрекнула милицию за то, что они не предотвратили провокацию.

«Люди в масках устроили провокацию. Правоохранительные органы никак не отреагировали на запланированную провокацию. Нужно выяснить личности людей в масках, нужно дать оценку действиям правоохранительных органов. Они не только не разделили их, но и задержали женщин», — сказала она.

Депутат считает, что если сегодня не задержать людей в масках, то завтра они могут стать разжигателями межрегиональной, межэтнической или межрелигиозной розни.

8 марта должен был состояться Марш солидарности женщин. Но на место событий явилась группа мужчин в масках и калпаках, уничтожили плакаты, вырвав с рук организаторов. Затем милиция начала задерживать организаторов митинга.

С начала 2020 года несколько женщин скончались в результате семейного насилия. 1 января в Кочкоре скончалась 37-летняя женщина, 3 января – 26-летняя женщина в Баткене. 4 января в городе Караколе задержали мужчину, облившего жену бензином и поджегшего. 12 февраля в Сокулуке муж облил 42-летнюю жену бензином и поджег. 6 марта бывший судья убил жену ножом.

В 2018 году спасенная от похищения Бурулай была убита ножом в отделении милиции.

По данным Генпрокуратуры, в 2019 году в Едином реестре преступлений и проступков было зарегистрировано 2 тысячи 462 преступления против несовершеннолетних детей. Из них 184 – тяжкие, 36 – особо тяжкие. Сообщается, что все чаще дети становятся жертвами сексуального насилия.

Бишкекская городская милиция прокомментировала события 8 марта, отметив, что были составлены протоколы и оштрафованы 6 участников несанкционированного митинга и 5 граждан, причастных к нарушению общественного порядка.

Источник: Азаттык уналгысы