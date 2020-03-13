Турсунбек Акун, экс-омбудсмен: «Сотрудники милиции продемонстрировали незнание политики»

Если мирный митинг превращается в немирный, если набрасываются на тех, кто выходит из «Белого дома», то милиция вынуждена применять спецсредства или силу.

— Господин Турсунбек, в последнее время пытаются разогнать силой всех, кто выходит на митинг. А не будет ли иметь такое отношение негативное воздействие, не пожалеем ли о случившемся в будущем?

— Если мирный митинг превращается в немирный, если набрасываются на тех, кто выходит из «Белого дома», то милиция вынуждена применять спецсредства или силу. От разгона митингующих в таких обстоятельствах государство не пострадает. Потому что даже организаторы понимают, когда митингующие перегибают палку. Но если милиция применяют силу против мирного митинга, то это точно навредит государству. Потому что обидевшиеся на действия правоохранительных органов люди обязательно задумаются о мести. А это ни к чему хорошему не приведет.

— Правильно ли поступили милиционеры, разогнав акцию женщин против насилия 8 марта? Или они злоупотребили полномочиями?

— Если 2 марта милиционеры на митинге по Садыру Жапарову использовали профессиональные, соответствующие закону методы, чтобы разогнать митингующих, то 8 марта местные правоохранительные органы допустили беспорядки и неправильно действовали на акции женщин против насилия. Сотрудники милиции Первомайского района опозорили власть Кыргызского государства. По закону необязательно брать разрешение на проведение митинга. Люди оставляют извещение и могут выступать. К сожалению, организаторы акции 8 марта такое извещение не оставили. Если бы они заранее это сделали, возможно беспорядков 8 марта удалось бы избежать.

— Почему органы правопорядка не приняли меры в отношении людей в масках, пытавшихся сорвать акцию?

— Из-за неправильных действий правоохранительных органов среди общественности сложилось впечатление, будто они сами привели провокаторов. По правде говоря, органы правопорядка должны были изолировать и увести людей в масках и калпаках, когда они начали портить плакаты участников акции. Было неправильно то, что милиция задержала женщин, а не людей в масках, которым они противостояли. Здесь органы правопорядка показали себя непрофессионально, словно не знают государственную политику. Вряд ли кто-то сверху приказал им поступить таим образом. Никто сверху не будет предлагать устраивать конфликт, из-за которого могут раскритиковать страну. Все это говорит о том, что сотрудники милиции не знают политику.

Желаю не хворать джигитам, которые нацепили на лица маски, а на голову калпаки! Своими неправильными действиями они опозорили кыргызский народ, кыргызские власти. Если они такие крутые и гордые, могли бы объявиться без масок. Правоохранительным органам следует выяснить, членами какой организации они являются, принять меры.

— Почему на этот раз не уберегли феминисток от столкновения?

— Феминисты сначала устроили выставку в музее изобразительных искусств, обнаженная женщина демонстрировала свое тело, что было негативно воспринято общественностью. Власть не допустила столкновения с общественностью, сняла с должности руководителя музея, приняла патриотов. Министр культуры, даже несмотря на молодость, старался. А на этот раз поддались провокации. Допущенной ошибкой сразу воспользовались газеты Америки, написали. Свое заявление сделали фонд «Сорос», американское посольство. Очевидно, что все это было запланировано. Тем не менее правоохранительным органам не следовало трогать женщин.

— Почему митинги и акции протеста в Кыргызстане не могут проходить без шумихи?

— Потому что среди народа усилилось противоборство. Дошло до того, что две стороны могут вступить в открытую конфронтацию. Из-за этого пикеты, митинги в итоге завершаются шумихой. Это ничем хорошим не закончится. Огорчает то, что пикеты, митинги и различные акции протеста ведут к конфликту и противостоянию. Чтобы вывести народ из сложившейся ситуации, мы создали организацию «Путь в будущее», предложив решать вопросы не путем противостояния, а путем диалога. Мы постараемся решать вопросы сдержанно, путем взаимопонимания.

— Мы поддерживаем решение вопросов через диалог. Но как вы решите вопрос ЛГБТ?

— Честно говоря, ЛГБТ – больные люди. На них обращать внимание не надо. Рекламируя их, устраивая акции, организаторы делают им только хуже. Менталитет и обычаи кыргызов не приемлет таких людей. Так как они являются слабыми и беззащитными людьми, никто не должен их унижать. Они не нуждаются в том, чтобы о них говорили или защищали их права. Живут своей жизнью. Некоторые неправительственные организации ущемляют их права, думая, что защищают.

Источник: газета «Азия news» №10 от 12.03.2020 / стр. 6