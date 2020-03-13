Чубак Жалилов, аалым: «Дети не обязаны давать деньги родителям, не пропускающим пиршества»

В Шариате говорится, что лучший человек – это тот, кто заботится о семье.

В Шариате говорится, что лучший человек – это тот, кто заботится о семье. Если сын заботится о семье, то нужно этому радоваться. Если у родителей есть крыша над головой, одежда, хлеб на столе – то нужно этим довольствоваться, пить горячий чай и не шуметь, не нагружать сына и невестку. Есть те, кто вынуждает сына и невестку брать кредит в банке на приобретение жилья или мебели, а потом выгоняют на заработки за границу, чтобы закрыть кредит. Другие отправляют на заработки со словами: «Езжайте, работайте, а мы построим для вас дом». А потом тратят деньги на себя, а сын с невесткой остаются ни с чем. Это приводит к ссорам и к разводам. Отправлять сына и невестку на заработки, чтобы похвастаться перед народом роскошью – это харам.

Если родители не пропускают пирушки, застолья, то они способны о себе позаботиться и дети не обязаны давать им деньги. Детям нужно постараться встать на ноги.

Источник: газета «Супер-Инфо» №906 от 12.03.2020 / стр. 2