Ограничен вход в «Белый дом» для приходящих извне лиц

Приходящим извне лицам временно приостановлен вход в здание, где расположен Жогорку Кенеш и рабочий офис президента.

Приходящим извне лицам временно приостановлен вход в здание, где расположен Жогорку Кенеш и рабочий офис президента. Об этом сообщил спикер Дастанбек Жумабеков 11 марта на общем собрании парламента.

«Мы вводим ограничение на вход в Жогорку Кенеш. Ранее мы пропускали приезжающих извне гостей, депутатов айыльных кенешей, учеников школ, студентов, проводили мероприятия. Все это мы временно приостановили. Касательно выездов из страны, если это поездка по линии Жогорку Кенеша, то мы беседуем с депутатами о приостановке. А те, кто выезжают по личной инициативе, или с другими негосударственными организациями – у них имеются свои мероприятия – те выезжают на этом основании. Но мы предостерегаем и их».

По последней информации, вышедший из Китая коронавирус заразил 110 тысяч человек, большинство их китайцы. Более 4 тысяч человек умерли, примерно 60 тысяч выздоровели.

По информации департамента предотвращения болезней и государственного санитарно-эпидемиологического контроля Кыргызстана, в стране не зарегистрировано подвергшихся этому заболеванию.

Источник: газета «Жаны ордо» №6 от 13.03.2020/стр.2