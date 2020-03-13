52 солдата Нацгвардии Кыргызстана примут участие в параде на Красной площади

Кроме того, курсанты Военного института ВС КР приглашены на праздничные мероприятия в Екатеринбург
В параде Победы на Красной площади в Москве примут участие 52 солдата Национальной гвардии Кыргызстана. Об этом Vesti.kg сообщили в Генштабе ВС КР.
- В Москве выступят только бойцы Нацгвардии, но еще наши курсанты Военного института ВС КР имени К.Усенбекова поедут на парад в Екатеринбург, - рассказали в ведомстве. - Все остальные войска будут задействованы в праздничных мероприятиях в честь 75-летней годовщины Победы в Бишкеке.
Тем временем в ГРС сообщили, что солдатам Нацгвардии уже начали готовить документы для поездки в Москву.
Источник: vesti.kg
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