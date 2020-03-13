В Кыргызстане сократят время жума намаза из-за коронавируса

По данным ДУМК, в мечетях будут читать короткие суры из Корана

Сегодня в мечетях Кыргызстана во время пятничной молитвы будут читать короткие суры из Корана. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман КР.

- Как обычно будут читать азан, но время молитвы сократится, - прокомментировали там. - Это делается для того, чтобы граждан, собравшихся в мечетях, долго не держать в помещении. Меры приняты в рамках профилактики коронавируса.

Напомним, ранее стало известно, что в мечетях города Ош сотрудники Центра санитарно-эпидемиологического надзора проводят дезинфекцию.

Источник:т: vesti.kg