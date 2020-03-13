Аида Касымалиева, вернувшаяся из Германии: Не кашляю, температуры нет

Вице-спикер ЖК и депутат Абдыбек Дюшалиев две недели будут содержаться на домашнем карантине

Вице-спикер Жогорку Кенеша, вернувшаяся из Германии, две недели будет находиться на домашнем карантине. Об этом Vesti.kg сообщила она сама.

- Я и депутат Абдыбек Дюшалиев выехали 8 марта с сотрудниками аппарата Жогорку Кенеша, - сказала вице-спикер. - Это была поездка по межпарламентскому сотрудничеству по приглашению Бундестага. Встреча была запланирована за три года. Конечно, мы сомневались, стоит ли нам вылетать из страны, консультировались. Я вылетела, чтобы не подводить германскую сторону. На тот момент в Берлине все было спокойно. Но когда мы приехали, через два дня ситуация резко ухудшилась. Мы поменяли билеты и вернулись первым же рейсом. Встречи прошли. Но некоторые из них не состоялись. Мы вернулись на два-три дня раньше.

По словам парламентария, ситуация в Европе спокойная.

- В Стамбуле тоже спокойно, где мы были транзитом, - продолжила Касымалиева. - В Европе люди не носят маски. В общественных местах стоят санитарные машины, при помощи которых можно обработать руки. В Германии каждое утро проводятся брифинги. Там большое внимание уделяется пожилым людям, чтобы им закупили продукты, и те оставались в домах. Основной удар приходится на них. В Кыргызстане проверка была очень тщательной. Думаю, штаб очень хорошо работает. Письменные алгоритмы очень четкие. Постоянно обновляется информация о том, что такое домашний карантин, что такое первая категория.

Аида Касымалиева отметила, что на данный момент ее состояние стабильное.

- Уже завтра люди, прилетевшие из Европы, будут направлены в обсервацию. - сказала она. - Значит, принимаются более жесткие меры. Нам дали инструктаж. Нас проверяли на тепловизоре. Взяли мазок. Я жду результатов. Состояние у меня хорошее. Не кашляю, температуры нет. На 10-12 день снова нужно сдать анализ, чтобы была ясная картина.

Помимо вице-спикера две недели на домашнем карантине проведет и депутат ЖК Абдыбек Дюшалиев.



Источник: vesti.kg