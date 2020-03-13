Алмазбек Акматалиев, политолог: «Основные права женщин в Кыргызстане не связаны с маткой!»

Что такое права человека?

— Что такое права человека? Разве мы считаем правами женщин права геев и лесбиянок? Выступающие против геев являются сторонниками насилия против женщин и девушек? По-моему, не поддерживают! Поддерживают насильственную выдачу молодых девушек замуж? По-моему, не поддерживают.

Пока мы не научимся отличать эти две вещи, сегодняшняя картина никуда не денется. Права женщин – отдельная, большая, актуальная проблема! Никто не скрывает этого. Это признает правительство, создаются и реализуются государственные программы по обеспечению гендерного равенства. В этом направлении немало нерешенных вопросов.

Огорчает то, что чьими-то стараниями настоящие проблемы женщин тесно переплетаются с проблемами геев и лесбиянок! Печалит то, что из-за этого отодвинуты на второй план действительно важные проблемы, вроде раннего замужества, положения в обществе многодетных матерей, кражи невест, безработицы среди женщин, криминала, места женщин во власти!

Воспитанные кыргызы всегда будут против лозунгов, вроде: «Матка моя – делаю с ней что хочу». Такие кыргызы составляют 99% населения… Нет сомнений в том, что против такой дикости выступят и другие национальности, проживающие в Кыргызстане…

Основные права женщин в Кыргызстане не связаны с маткой! Когда есть безработица, нехватка детских садов, отсутствие жилья, моральное и иное насилие в отношении девушек, внешняя женская миграция…

Источник: газета «Майдан.kg» №10 от 11.03.2020 / стр. 6