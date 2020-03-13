15 марта прочитают Коран за упокой души Айдара Акаева

15 марта в столичном ресторане Кайнар в связи с сороковинами ныне покойного сына экс-президента Аскара Акаева Айдара пройдет официальная церемония прочтения Корана за упокой души.

15 марта в столичном ресторане Кайнар в связи с сороковинами ныне покойного сына экс-президента Аскара Акаева Айдара пройдет официальная церемония прочтения Корана за упокой души. Намекают, что на молитву приглашен помимо чиновников-соратников акаевского времени ряд политиков, родственников, сородичей, друзей-товарищей, также все единомышленники, а во главе процедуры молитвочтения Корана от семьи первого президента встанут приезжающие Бермет Акаева и Илим Акаев. Сейчас эти организационные работы взял на себя еще один «сын» экс-президента Бекболот Талгарбеков, контролируя все вплоть до того, кого приглашать или не приглашать по списку. У кыргызов есть великая традиция в таких печальных событиях не искать интриганства, а напротив, поддерживать сообща, проявляя благородство. Пусть земля будет пухом Айдару Акаеву, а вознесенные молитвы Корана будут приняты. Выражаем соболезнование.

Источник: газета «De факто» №10 от 13.03.2020/стр.3