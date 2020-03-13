В аптеки Кыргызстана скоро поступят медицинские маски отечественного производства

В ближайшие дни в аптечную сеть Кыргызстана поступят медицинские маски, которые начнут производить отечественные компании.

В ближайшие дни в аптечную сеть Кыргызстана поступят медицинские маски, которые начнут производить отечественные компании. Об этом заявлено накануне на заседании в правительстве Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова напомнила, что Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуто большинство стран. Она подчеркнула, что все соответствующие службы на государственной границе КР работают в усиленном режиме. Государственные органы на постоянной основе проводят мониторинг, отслеживают ситуацию в мире.

«Поводов для паники нет. В Кыргызстане подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация стабильная. Правительство республики ведет работу открыто и будет своевременно информировать граждан о ситуации по коронавирусу», – сказала Алтынай Омурбекова.



Вице-премьер-министр призвала кыргызстанцев не распространять в социальных сетях и мессенджерах информацию, не соответствующую действительности и следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и Республиканского штаба. Она также сообщила о решении правительства КР о введении временного ограничения на проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Кроме того, Республиканский штаб призвал всех кыргызстанцев советовать своим детям временно не посещать и самим не водить детей в торгово-развлекательные центры, игровые площадки, игровые залы и другие людные места во время учебных каникул, и провести каникулы дома.



В ходе заседания отмечено, что государственным и муниципальным служащим рекомендовано ограничить командировочные поздники в другие страны до стабилизации ситуации по коронавирусу.

Представитель мэрии города Бишкек сообщила о проведении мониторинга торгово-развлекательных комплексов по установке санитайзеров, очистителей воздуха и дезинфицирующих средств. Она добавила, что специалисты санитарных служб продолжают работу по дезинфекции общественного транспорта (маршрутные такси, автобусы, троллейбусы).

Представитель Министерства иностранных дел сообщил, что ситуация с кыргызстанскими перевозчиками, находящимися на территории Ирана, находит разрешение. На сегодня Азербайджан, Россия и Казахстан открыли транзитный коридор для кыргызстанских грузоперевозчиков.

По итогам заседания профильным госорганам дан ряд поручений. Министерству образования и науки поручено продолжать информационно-разъяснительную работу среди учащихся образовательных учреждений о правилах личной гигиены, правилах по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе о коронавирусе.

Министерству культуры, информации и туризма поручено совместно в Министерством здравоохранения периодически предоставлять гражданам через СМИ информацию о странах распространения коронавируса, чтобы кыргызстанцы с учетом этой информации планировали свои поездки.

Профильным органам поручено провести с физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере торговли, услуг и общественного питания и рекомендовать не проводить до снятия временного ограничения мероприятия с участием большого количества людей.

Источник: Элгезит