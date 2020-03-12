Результаты исследования показали, что в реку Аламедин сбросили нефтепродукты

В реку Аламедин сбросили вещества, содержавшие большую концентрацию нефтепродуктов.

Об этом говорится в результатах исследования воды и почвы, которые отобрали в реке.

По данным Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, в результате замеров проб воды и почвы в районе Ала-Арчинского водохранилища обнаружили превышение предельно-допустимой концентрации по азоту аммонийному от 2 до 4 раз, по азоту нитритному — от 11 до 45 раз, нефтепродуктам — от 2 до 11,4 раза.

Также в отобранных пробах почвы обнаружили превышение предельно-допустимой концентрации по азоту нитратному от 2 до 13 раз, по цинку — в 2,4 раза, меди — в 1,63 раза, свинцу — в 2,63 раза. По сравнению с фоновой концентрацией обнаружили превышение по железу до 40 раз, нефтепродуктов — до 695 раз.

Результаты химических исследований проб воды и почвы на участке реки Ала-Арчи и Ала-Арчинского водохранилища направили в Госэкотехинспекцию для принятия мер в рамках природоохранного законодательства Кыргызстана.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео, автор которого утверждал, что в районе «Дордоя», где вода скапливается в водохранилище окрашена в зеленый.

Источник: reporter.kg