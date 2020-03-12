Снят с должности директор аксыйской средней школы, где избили подростка

Снят со своей должности директор средней школы №5 имени Асанбека Кабаева в Аксыйском районе, где 6 февраля избили подростка.

Снят со своей должности директор средней школы №5 имени Асанбека Кабаева в Аксыйском районе, где 6 февраля избили подростка. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования КР.

По ее данным, директор Кенебай Шабданов покинул пост с формулировкой «безответственное отношение к функциональным обязанностям» и за то, что не провел предупредительную разъяснительную работу среди учащихся о недопустимости физического насилия в отношении других.

По информации Аксыйского районного отдела образования, после инцидента с избиением девятиклассника уволена школьный социальный педагог.

Ранее Elgezit.kg сообщал, что группа девятиклассников в Аксыйском районе избила сверстника 6 февраля 2020 года. 7 февраля избитый подросток Т.М., 2004 года рождения, обратился в отделение травматологии районной больницы. Его мать написала заявление в милицию. Проверка выяснила, что избиение произошло в недостроенном здании спортзала. Подростку досталось от шестерых девятиклассников за то, что он общался со старшеклассниками.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП Аксыйского района по статье 266 (хулиганство) УК КР. Начато досудебное производство.

В УВД Джалал-Абадской области сообщили также, что результаты судебно-медицинской экспертизы получены, дело будет направлено в суд.

Источник: Элгезит