Снят с должности директор аксыйской средней школы, где избили подростка

Снят со своей должности директор средней школы №5 имени Асанбека Кабаева в Аксыйском районе, где 6 февраля избили подростка.
Снят со своей должности директор средней школы №5 имени Асанбека Кабаева в Аксыйском районе, где 6 февраля избили подростка. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования КР.
По ее данным, директор Кенебай Шабданов покинул пост с формулировкой «безответственное отношение к функциональным обязанностям» и за то, что не провел предупредительную разъяснительную работу среди учащихся о недопустимости физического насилия в отношении других.
По информации Аксыйского районного отдела образования, после инцидента с избиением девятиклассника уволена школьный социальный педагог.
Ранее Elgezit.kg сообщал, что группа девятиклассников в Аксыйском районе избила сверстника 6 февраля 2020 года. 7 февраля избитый подросток Т.М., 2004 года рождения, обратился в отделение травматологии районной больницы. Его мать написала заявление в милицию. Проверка выяснила, что избиение произошло в недостроенном здании спортзала. Подростку досталось от шестерых девятиклассников за то, что он общался со старшеклассниками.
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП Аксыйского района по статье 266 (хулиганство) УК КР. Начато досудебное производство.
В УВД Джалал-Абадской области сообщили также, что результаты судебно-медицинской экспертизы получены, дело будет направлено в суд.
Источник: Элгезит
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