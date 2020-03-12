«Покажите пример, что ваш сын женился на мужчине»

Защита прав, неважно, мужчин или женщин, — дело благое.

Со времени возникновения человечества ещё не было такого государства, где женщины и мужчины были бы абсолютно защищены и было полное равенство. В Японии, Норвегии, Швейцарии и других странах, которые на сегодняшний день считаются высокоразвитыми, где благополучная жизнь населения на самом высоком уровне, тоже найдутся заявляющие, что его права не защищают и права попирают.

Ну а в подобных Кыргызстану государствах, еще не вполне вступивших в «поле закона», где еще не вполне поняли, что такое правовое государство, и еще мне сделали уважение к закону неукоснительным правилом повседневной жизни, «нарушение прав» является делом привычным.

В таких развивающихся государствах, как мы, проведение мероприятий, на которых учат знать свои права, для общество — очень хорошее дело.

К сожалению, различные мероприятия, проводимые в последнее время у нас под лозунгом защиты прав человека или защиты прав женщин, не защищают, а подавляют права человека.

Посмотрев на лозунги акций, проведенных в последние годы под предлогом защиты прав женщин, можно разглядеть 5 основных целей, злонамеренно разрушающих общество.

Первая — скрытые усилия разрушить традиции и ценности кыргызского народа, духовно разрушить общество. Как известно, у кыргызской нации есть ценности, устои, традиции, сохраняющие нравственные отношения между мужчиной и женщиной, которые неизменными оставались на протяжении веков. Именно тогда, когда нарушается эта нравственная составляющая, незаметно начинает разрушаться сохранение нации как нации. Действительная цель лозунгов тех, кто выступает в защиту прав, именно эта.

Вторая — разрушить семейное согласие, создать семью, где постоянные скандалы, жена не уважает мужа, а муж — жену. Посмотрите на лозунги: «Не буду наливать чай, «Не буду рожать ребёнка», «Не буду стоять у плиты», «Не буду стирать». Потаённая цель — запустить вирус в сердце каждой женщины и заразить болезнью. В такой заражённой семье согласия не будет. Семья разрушится. Увеличится число разводов. Исчезнет уважение между мужчиной и женщиной.

Третья — нарушить мир в обществе, чинить препятствия росту государства в мирном направлении, подъёму культуры, экономики. Поняв, что выросшие в старом обществе, воспитанные на национальных традициях, сразу заверещат и поднимутся против простеньких «мирных» лозунгов этих, они еще больше усилятся и увеличат свои лозунги, прикрывающиеся овечьими шкурами.

Четвертая — разрушить сознание молодого поколения, воспитать поколение, с малых лет безразличное к таким понятиям, как государство, родина, нация, патриотизм, живущих по убеждению «Жить там, где хорошо». Потаённые цели их лозунгов — «Может, бросить Кыргызстан?», «Может, сбежать?»

Пятое — самое опасное. Лишить подрастающее поколение человеческих ценностей, воспитать из них безразличных и безучастных манкуртов, которым все равно. Именно каков смысл лозунгов за однополые браки и защиты прав ЛГБТ. Со времени возникновения человечества люди продолжают род путем отношениями между мужчинами и женщинами. Это закон природы, данные всему живому. И животные, и растения, сохраняют популяцию на основе гармонии полов. Никуда нам от этого не деться. Поэтому говорят, что «природа — мать, мы перед ней бессильны». Правильно, были и есть среди людей нетрадиционные отношения. Это довольно интимное дело. Громогласно заявлять об этом противоречит ценностям не только кыргызов, но и многих народов мира. Есть и сейчас нации, государства, которые за это моментально снимают голову или сжигают. В таких условиях будешь жить, не афишируя нетрадиционные отношения. В противном случае уезжай в государство, где дают волю и свободу. Никто не мешает. Никто не допустит попрание прав нации маршами и требованиями защиты их прав. Организаторы об этом хорошо знают. Однако не прекратят своей деятельности, чтобы разрушить общество.

Задам вопрос тем, кто рубит топором по будущему своих детей из корыстного интереса, чтобы получить зарубежные средства: «Что вы скажете, если ваш сын заявит, что решил жениться на мужчине, а ваша дочь заявит, что женится на девушке?» Деньгами то вы уже насытились. Раз уж так дело пошло, то покажите ваши примеры, что женили своего сына, взяв ему в жены мужчину. Покажите такой пример вместо того, чтобы отравлять других, а самим стоять в стороне.

Чолпонбек Абыкеев, писатель, общественный деятель

Источник: media-center.kg