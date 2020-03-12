Отунбаева опустилась до уровня Джакуповой и Абдирасуловой

Бывший президент Роза Отунбаева обратилась к милиционерам, которые остановили женский марш 8 марта, потребовала отставки министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева.

Этот шаг Отунбаевой не поддержало население, так как ей не понравились те, кто выступал против «манкуртизации» кыргызов, не хотел ставить под сомнение кыргызские устои. Да, мы не поддерживаем Кашкара. Его давно следовало снять с должности за многочисленные оплошности. Но для Отунбаевой является низостью защита феминисток и однополых. Не таким должен быть уровень Отунбаевой. Вчера прошла акция в защиту прав женщин у монумента «Герои революции» и памятника Уркуе Салиевой, где прозвучали следующие лозунги: «Против насилия!», «Против двуличия!»

На акции участвовали Роза Отунбаева, Мира Жангарачева, Чолпон Джакупова, Азиза Абдирасулова, общественные деятели, правозащитники. За акцией следила милиция.

8 марта акция женщин против насилия была сорвана провокаторами. Милиция разогнала участников акции, задерживала отдельных людей и оштрафовала 11 человек. Это активно обсуждается общественность. Нам остается только назвать предателями тех, кто выступает против национальных ценностей. Бог вас накажет…

Источник: газета «Багыт.kg» №9 от 11.03.2020 / стр. 3