Кажется «ударился головой» избитый депутат…

Депутат от фракции СДПК в Каракольском городском кенеше Тууганбек Чолпонбаев, судя по сообщениям в СМИ, избил своего коллегу, депутата из фракции «Табылга» Азамата Айтбаева. Тууганбек избил Азамата за то, что он поддержал отчет мэра города.
Депутат от фракции СДПК в Каракольском городском кенеше Тууганбек Чолпонбаев, судя по сообщениям в СМИ, избил своего коллегу, депутата из фракции «Табылга» Азамата Айтбаева. Тууганбек избил Азамата за то, что он поддержал отчет мэра города. Он вызвал Азамата в другой кабинет, бил по голове и попал в глаз. Избитый депутат написал заявление в милицию, прошел экспертизу. Экспертиза установила, что он получил травму головы. Позднее большой кулак Тууганбек попросил прощения у Азамата. Позднее избитый Айтбаев внезапно заявил, что не имеет претензий к Чолпонбаеву и никто его не избивал. Разве можно вот так изменять собственное заявление, написанное в милицию, устраивая клоунаду? Работают ли в Кыргызстане законы? По правде говоря, в местных кенешах, особенно в городских кенешах часто случаются такие истории. Например, в Оше и Токмоке немало людей, замешанных в криминальные круги. Во многих случаях не привлекаются к уголовной ответственности те, кто дерутся или идут на другие преступные деяния.
Источник: газета «Багыт.kg» №9 от 11.03.2020 / стр. 3
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!