Кажется «ударился головой» избитый депутат…

Депутат от фракции СДПК в Каракольском городском кенеше Тууганбек Чолпонбаев, судя по сообщениям в СМИ, избил своего коллегу, депутата из фракции «Табылга» Азамата Айтбаева. Тууганбек избил Азамата за то, что он поддержал отчет мэра города.

Депутат от фракции СДПК в Каракольском городском кенеше Тууганбек Чолпонбаев, судя по сообщениям в СМИ, избил своего коллегу, депутата из фракции «Табылга» Азамата Айтбаева. Тууганбек избил Азамата за то, что он поддержал отчет мэра города. Он вызвал Азамата в другой кабинет, бил по голове и попал в глаз. Избитый депутат написал заявление в милицию, прошел экспертизу. Экспертиза установила, что он получил травму головы. Позднее большой кулак Тууганбек попросил прощения у Азамата. Позднее избитый Айтбаев внезапно заявил, что не имеет претензий к Чолпонбаеву и никто его не избивал. Разве можно вот так изменять собственное заявление, написанное в милицию, устраивая клоунаду? Работают ли в Кыргызстане законы? По правде говоря, в местных кенешах, особенно в городских кенешах часто случаются такие истории. Например, в Оше и Токмоке немало людей, замешанных в криминальные круги. Во многих случаях не привлекаются к уголовной ответственности те, кто дерутся или идут на другие преступные деяния.

Источник: газета «Багыт.kg» №9 от 11.03.2020 / стр. 3