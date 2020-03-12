Карасартова – государственный служащий, но она яростно защищает геев…

Государство избаловало правозащитницу Риту Карасартову, назначив ее директором агентства при Министерстве образования.

Но этой НПОшнице должность оказалась не к лицу. Потому что этика госслужбы для нее оказалась второстепенным вопросом. Как только в Бишкеке проходят митинги НПОшников, геев, лесбиянок, она забывает о своей должности, бежит на место событий, защищает их права, кричит. Разве закон не распространяется на эту женщину? Если она защищает геев, не работает толком на государственной должности, пускай отправляется в Америку, вместе с теми, кто говорит: «Моя матка – мое дело, не буду рожать». В общем, государство пока не сумело поставить таких на место. Интересно, сколько еще будут баловать Карасартову. Когда дело доходит до таких вопросов, государству не удается продемонстрировать решительность. Есть ли патриоты, которые думают о стране? Или вы все стали манкуртами, рабами богатства и должности?..

Источник: газета «Багыт.kg» №9 от 11.03.2020 / стр. 3