В Бишкеке выявлен факт продажи крупной партии алкоголя без лицензии

Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) КР в ходе совместных мероприятий с Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) в ряде торговых центров Бишкека выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции (без лицензии).
Как сообщили в пресс-службе ГНС, в результате изъяты 2 тыс. 234 бутылки алкогольной продукции в ассортименте, в том числе в крупном маркете «Любимый - 1164 бутылки, в маркете «У дома» – 170 бутылок, в маркете «Крымские вина» – 900 бутылок элитных винных напитков.
В настоящее время ведутся следственные мероприятия досудебного разбирательства.
Источник: Кабар
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