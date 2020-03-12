В Бишкеке выявлен факт продажи крупной партии алкоголя без лицензии

Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) КР в ходе совместных мероприятий с Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) в ряде торговых центров Бишкека выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции (без лицензии).

Как сообщили в пресс-службе ГНС, в результате изъяты 2 тыс. 234 бутылки алкогольной продукции в ассортименте, в том числе в крупном маркете «Любимый - 1164 бутылки, в маркете «У дома» – 170 бутылок, в маркете «Крымские вина» – 900 бутылок элитных винных напитков.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия досудебного разбирательства.

Источник: Кабар