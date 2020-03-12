В Бишкеке неожиданно отменили пресс-конференцию по коронавирусу. В кабмине объяснили причину

В Бишкеке отменили срочную пресс-конференцию, посвященную вспышке коронавируса в мире.

Сегодня представители Министерства здравоохранения, Министерства экономики и Всемирной организации здравоохранения собирались рассказать журналистам о пандемии коронавируса и мерах по предотвращению заболевания в республике. Об отмене представителям СМИ сообщили за несколько минут до начала. Причины при этом не назвали.

Позже в Twitter пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев написал, что пресс-конференция отменена “из-за необходимости оперативной работы на местах и заседания штаба”.

“У премьер-министра будут собираться сегодня и обсуждать изменение алгоритма действий в условиях пандемии. Всю информацию дадим. Пресс-конференция будет завтра”, – написал он.

Напомним, что на сегодня в мире зафиксировали 126 тысяч 135 случаев заражения коронавирусом. В том числе за пределами Китая подтверждены 45,2 тысячи случаев заболевания в 114 государствах.

В Кыргызстане ввели временное ограничение на проведение массовых мероприятий.

Источник: reporter.kg