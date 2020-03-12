Транспортная прокуратура выявила нарушения в Агентстве гражданской авиации

Кыргызская транспортная прокуратура выявила нарушение в Агентстве гражданcкой авиации при Министерстве транспорта и дорог КР при выдаче Сертификата эксплуатанта авиакомпании ОсОО «AS».

Кыргызская транспортная прокуратура выявила нарушение в Агентстве гражданcкой авиации при Министерстве транспорта и дорог КР при выдаче Сертификата эксплуатанта авиакомпании ОсОО «AS». Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что на основании заявки ген.директора ОсОО «AS» Ш.С. о выдачи Сертификата эксплуатанта, 15 июля 2019 года Агентством по окончанию 5-ти этапов работы комиссии по сертификации эксплуатанта ОсОО «AS», был выдан Сертификат на 3 месяца, до 15 октября того же года.

В Генпрокуратуре отмечают, что процедура включает 5 этапов – этап, предшествующий подаче заявления, этап подачи официального заявления, этап оценки документов, этап эксплуатационной демонстрации и инспекции, этап сертификации.

Стало известно, что 4 октября 2019 года гендиректор компании «AS» обратился в Агентство о продлении срока действия ранее указанного сертификата и в этот же день на основании всего лишь протокола комиссии (состоящий из 3-х листов) выдан «Сертификат эксплуатанта» сроком до 15 июля 2021 года.

Однако, согласно руководству по процедурам сертификации и постоянного надзора за деятельностью эксплуатантов воздушного транспорта КР продолжительность процедуры сертификации при первоначальной выдаче, продлении его срока действия и при внесении изменений и дополнений в эксплуатационные спецификации, связанные с эксплуатацией нового типа ВС или допуска к полетам равен не менее 90 дней и включает указанные пять этапов сертификации, т.е. выдача и продление срока действия сертификата одинаковы по своей процедуре.

Кыргызской транспортной прокуратурой данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.320 Уголовного Кодекса (Злоупотребление должностным положением).

Досудебное производство направлено в УВДТ МВД Кыргызской Республики для организации расследования.

Источник: reporter.kg