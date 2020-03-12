Чубак ажы Жалилов: По исламскому банкингу Кыргызстан на первом месте в СНГ

Помимо традиционного банкинга, в Кыргызстане работает и исламская система финансирования.

Член Шариатского совета Исламского Финансового центра, богослов Чубак ажы Жалилов рассказал, что в Кыргызстане созданы наиболее благоприятные условия для развития исламского банкинга, что исламские принципы финансирования не имеют отношения к благотворительности, а также объяснил функции Шариатского совета.

Помимо традиционного банкинга, в Кыргызстане работает и исламская система финансирования. Известный кыргызстанский богослов Чубак ажы Жалилов — член Шариатского совета Исламского Финансового Центра — говорит, что исламские инструменты для Кыргызстана — новшество, а вот в исламском мире они используются уже 14 веков.

Чубак ажы изучал Шариат в международном университете Саудовский Аравии. Шариат — мусульманское право и является источником Фикха; Фикх же составляет нормативно-правовую часть Шариата. Вот 6 фактов от Чубака ажы для людей, которые обращаются в Исламский Финансовый Центр.

«Мурабаха» означает «купля-продажа»

Официальный банковский язык для клиентов бывает сложным. И все же Мурабаха для нашего народа — не чуждое понятие. В Кыргызстане 95% сделок ведется именно на основе Мурабахи. Мурабаха означает то же, что и «купля-продажа». Проще говоря, покупаете в Дордое — продаете на Ошском, завозите с Китая — продаете в Бишкеке.

Мурабаха — активная операция по финансированию клиента. Подходит для покупки чего угодно: от бытовой техники до зданий под бизнес. Принцип действия: клиент договаривается с продавцом необходимого товара об условиях и обращается в ИФЦ. Банк выкупает товар и перепродает его клиенту в рассрочку со своей наценкой.

Банк продает по цене, на которую вы согласны

Как работает сделка Мурабаха? Скажем, вы хотите в магазине купить телевизор, но у вас не хватает средств. В этом случае вы приходите в Исламский Финансовый Центр, объясняете ситуацию и банк покупает этот телевизор, оформляет его на себя. Потом добавляет наценку за свои услуги и перепродает вам телевизор в рассрочку. Но перед этим банк согласует с вами цену. Если вы согласны — подписываете договор.

Исламский банкинг — это не благотворительность

Как только дело доходит до исламского банкинга, многие думают, что банк будет выдавать «бесплатные» деньги или садака. Нет, средства в Исламском Финансовом Центре — это не благотворительные деньги. Тем более, деньгами финансирование не выдается. Банк покупает нужный вам товар и перепродает его вам на оговоренных условиях.

ИФЦ не устанавливает проценты, но может оштрафовать

В ИФЦ нет понятия процента. Если клиент опаздывает по выплатам рассрочки, то может быть оштрафован. В других банках деньги, поступающие от штрафов, сначала поступают в банк, а потом распределяется в благотворительные фонды.

В Исламском Финансовом Центре штрафы за просрочку поступают на счет благотворительной организации под контролем Шариатского совета.

Сейчас мировые исламские светила размышляют над проблемой штрафов. Но пока не нашли другого выхода.

По исламскому банкингу Кыргызстан стоит на первом месте среди стран СНГ

Есть стандарты, на основании которых работают традиционные и исламские банки. По проработанности исламских ценных бумаг, законов исламского банкинга и по созданию условий Кыргызстан стоит на первом месте среди стран СНГ. В нашей стране исламские банки работают в соответствии с требованиями НБКР, международных организаций, в соответствии правилам Шариата. Если правила по каким-то вопросам спорные, то Шариатский совет поможет. Мы ответим, исходя из исламских книг и других источников.

Арабские названия финансовых услуг — это международное правило

Термины, которые используют в исламском банкинге, взяты из Корана. Если не из Корана, то из источников, ссылающихся на Коран. В условиях Кыргызстна можно было бы Мурабаху называть «купля-продажа», но мир не заканчивается Кыргызстаном. Есть процесс глобализации. Иностранцы приезжают в Кыргызстан, наши граждане ездят за границу. При использовании общепринятых арабских наименований всем легче найти финансовые инструменты, соответствующие Шариату.



Контакты ИФЦ:

6111 (с мобильных)

+996 554 00 61 11 Whats App

Источник: ifcenter.kg