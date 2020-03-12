Депутат Турусбеков: Школьников и студентов нужно отправить на досрочные каникулы. А празднование тоев — запретить

Депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков предложил отправить школьников и студентов на каникулы в связи пандемией коронавируса.

Депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков предложил отправить школьников и студентов на каникулы в связи пандемией коронавируса. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании парламента.

— ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавируса. Во всем мире принимаются беспрецедентные меры по защите от коронавируса., — заявил парламентарий. — Между Европой и Америкой прекращены авиасообщения. Я предлагаю, отправить школьников и студентов на досрочные каникулы и перевести учебное время на летнее время. Также нужно отменить тои, как на них люди приходят здороваются целуются. Это нужно прекращать.

Напомним, что эпидемия коронавируса нового типа началась в конце 2019 года в столице китайской провинции Хубэй городе Ухань. В конце января 2020 года ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вчера, 11 марта Всемирная организация здравоохранения заявила, что ситуация с распространением нового коронавируса дошла до стадии пандемии.



Источник: Элгезит