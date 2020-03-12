(Видео) Жестокое избиение мальчика группой подростков в Аксы сняли на камеру 

Пострадавший попал в больницу.
Пострадавший попал в больницу. Однако его мать позже отказалась от претензий к обидчикам сына
В Аксыйском районе группа школьников избила мальчика. Видео инцидента появилось в социальной сети Facebook.
На записи видно, как несколько ребят пинают мальчика по голове и бьют кулаками в лицо. Школьник тщетно просит их остановиться.
Автор видео подначивает ребят и призывает «показать всю свою силу».
В УВД Джалал-Абадской области сообщили Vesti.kg, что пострадавший попал в больницу из-за побоев.
- 7 февраля текущего года, в 21:00 часов, в милицию поступил звонок о том, что в районную больницу Аксы с побоями попал 16 –летний Т.М., - сообщили в милиции. – Позже выяснилось, что группа школьников, учащихся в 9 классе, избили своего сверстника в недостроенном спортзале. Они требовали от него, чтобы школьник общался с ними, а не со взрослыми. По данному поводу в милицию с заявлением обратилась мать избитого мальчика.
По данным милиции, через некоторое время мать школьника написала встречное заявление и отказалась от всех претензий. Однако в УВД пояснили, что прокуратура отказалась прекращать дело.
Проводится досудебное производство по статье «хулиганство».
Источник: vesti.kg
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