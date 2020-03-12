Таджикистанцы оптом закупают продукты питания в Лейлеке

Это началось уже после полудня 5 марта.

По словам жителей сельского округа Жаны-Жер, граничащего с Таджикистаном, может образоваться рост цен и дефицит товаров, если граждане соседней страны продолжат выкупать продукты питания в магазинах Лейлека.

Депутат Жаны-Жерского сельского кенеша Кенжебек Салимбеков подтвердил СМИ эту информацию. По его словам, таджикистанцы в основном приобретали в магазинах муку, масло и макаронные изделия.

«Начали приезжать вчера после полудня. В сельском округе Жаны-Жер насчитывается около 15 магазинов. Местные жители обеспокоены тем, что граждане Таджикистана приезжают сюда и выкупают продукты питания», — сказал депутат сельского кенеша.

В связи с коронавирусом в Таджикистане наблюдается небывалый ажиотаж. Цены подскочили вдвое из-за роста спроса на потребительские товары.

Заместитель министра здравоохранения соседнего государства Шодихон Жамшед 5 марта сообщал, что в Матрезерве есть запасы продуктов питания на два года.

Но в четверг утром у торговых точек, где продается мука и прочие продукты питания, образовались очереди. Из-за образовавшейся толкучки сотрудникам милиции пришлось усилить меры обеспечения общественной безопасности.

Тем временем Совет улемов Исламского центра Таджикистана сделал обращение на счет приостановления совершения намаза в массовом порядке, за исключением похорон. По стране запрещены традиционные празднования по случаю Нооруза.

В свою очередь правительство Кыргызстана утверждает, что запасов продовольствия в стране хватает и нет оснований для паники.

Источник: газета «Майдан.kg» №10 от 11.03.2020 / стр. 2