Таджикистанцы оптом закупают продукты питания в Лейлеке

Это началось уже после полудня 5 марта.
По словам жителей сельского округа Жаны-Жер, граничащего с Таджикистаном, может образоваться рост цен и дефицит товаров, если граждане соседней страны продолжат выкупать продукты питания в магазинах Лейлека.
Депутат Жаны-Жерского сельского кенеша Кенжебек Салимбеков подтвердил СМИ эту информацию. По его словам, таджикистанцы в основном приобретали в магазинах муку, масло и макаронные изделия.
«Начали приезжать вчера после полудня. В сельском округе Жаны-Жер насчитывается около 15 магазинов. Местные жители обеспокоены тем, что граждане Таджикистана приезжают сюда и выкупают продукты питания», — сказал депутат сельского кенеша.
В связи с коронавирусом в Таджикистане наблюдается небывалый ажиотаж. Цены подскочили вдвое из-за роста спроса на потребительские товары.
Заместитель министра здравоохранения соседнего государства Шодихон Жамшед 5 марта сообщал, что в Матрезерве есть запасы продуктов питания на два года.
Но в четверг утром у торговых точек, где продается мука и прочие продукты питания, образовались очереди. Из-за образовавшейся толкучки сотрудникам милиции пришлось усилить меры обеспечения общественной безопасности.
Тем временем Совет улемов Исламского центра Таджикистана сделал обращение на счет приостановления совершения намаза в массовом порядке, за исключением похорон. По стране запрещены традиционные празднования по случаю Нооруза.
В свою очередь правительство Кыргызстана утверждает, что запасов продовольствия в стране хватает и нет оснований для паники.
Источник: газета «Майдан.kg» №10 от 11.03.2020 / стр. 2
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